Лейтенант Фефилов разработал транспортную сеть ретрансляторов на СВО

Минобороны России Командир роты связи лейтенант Дмитрий Фефилов лично разработал и установил транспортную сеть ретрансляторов, благодаря которой подразделения могли поддерживать связь на большом расстоянии друг от друга.
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