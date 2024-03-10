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Лейтенант Фефилов разработал транспортную сеть ретрансляторов на СВО

Лейтенант Фефилов разработал транспортную сеть ретрансляторов на СВО

Минобороны России Командир роты связи лейтенант Дмитрий Фефилов лично разработал и установил транспортную сеть ретрансляторов, благодаря которой подразделения могли поддерживать связь на большом расстоянии друг от друга.

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