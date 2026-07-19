Как я перестала превращать холодильник в склад и навела в нем идеальный порядок

Признаюсь честно, долгое время мой холодильник напоминал загадочную пещеру с сюрпризами. Я могла найти там банку прошлогоднего варенья, мирно соседствующую с сырой курицей, или увядшую зелень, сиротливо притаившуюся за кастрюлей трёхдневной давности.