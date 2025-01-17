Когда небеса открываются: легенда о сокровенных желаниях в ночь на 19 января Татьяна СергееваКрещение Господне — это не только важный религиозный праздник, но и время, когда, согласно древним поверьям, открываются небеса.
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