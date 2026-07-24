Западное Дегунино
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Западное Дегунино

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Жители Западного Дегунина смогут посетить юбилейный фестиваль ОЭЗ «Технополис Москва»

В субботу, 22 августа, одна из самых красивых локаций Москвы превратится в центр инноваций. На Северном речном вокзале особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» отметит свое 20-летие, и по этому случаю там устраивают масштабный праздник для всех, кому интересно, как устроено современное производство.

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