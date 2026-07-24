Жители Западного Дегунина смогут посетить юбилейный фестиваль ОЭЗ «Технополис Москва»

В субботу, 22 августа, одна из самых красивых локаций Москвы превратится в центр инноваций. На Северном речном вокзале особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» отметит свое 20-летие, и по этому случаю там устраивают масштабный праздник для всех, кому интересно, как устроено современное производство.