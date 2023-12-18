Отомстил соседу с помощью навоза

Нет у них своего участка, он у них общий. Потому и собака ему под окна гадит.

Вера Федорова

Элин, да нет такого права "общий". Точнее, есть, конечно, земли, находящиеся в общей собственности, в долевой собственности. У них, как я поняла, никак земля не оформлена, и они называют это своей общей "территорией". А, так называемая, территория- это земли общего пользования, то есть, земли муниципальные. Собственно, они пользуются этой территорией бесплатно: ни налогов, ни арендной платы. Так доиграются, что их могут привлечь к ответственности за незаконное использование земли.