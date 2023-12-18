ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Отомстил соседу с помощью навоза

Отомстил соседу с помощью навоза

Я живу в небольшом коттедже, территория которого принадлежит не только мне, но и моему соседу.

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Комментарии
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Элина Морозова
Нет у них своего  участка, он у них  общий. Потому и собака ему под окна гадит.
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12 час.
Вера Федорова
Элин, да нет такого права &quot;общий&quot;. Точнее, есть, конечно, земли, находящиеся в общей собственности, в долевой собственности. У них, как я поняла, никак  земля не оформлена, и они называют это своей общей &quot;территорией&quot;. А,  так называемая, территория- это земли общего пользования, то есть, земли муниципальные. Собственно, они пользуются этой территорией бесплатно: ни налогов, ни арендной платы. Так доиграются, что их могут привлечь к ответственности за незаконное использование земли.
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4 час.
Майя Maja
Два дурака возобнили себя пупами земли))
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4 час.

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