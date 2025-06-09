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Военное обозрение

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«Пытается втянуть США в конфликт с Россией»: Американский сенатор раскритиковал Зеленского, назвав его «диктатором»

«Пытается втянуть США в конфликт с Россией»: Американский сенатор раскритиковал Зеленского, назвав его «диктатором»

Сам "нелегитимный" не считает, что Украина проигрывает России.

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