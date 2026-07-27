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Газета.ру

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Зеленский объяснил отставку Федорова конфликтом между Генштабом и МО Украины

Зеленский объяснил отставку Федорова конфликтом между Генштабом и МО Украины

Отставка Михаила Федорова с должности министра обороны Украины связана с необходимостью выстраивания эффективной системы во время боевых действий, нельзя тратить время на урегулирование конфликтов между различными структурами.

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