Зеленский объяснил отставку Федорова конфликтом между Генштабом и МО Украины

Отставка Михаила Федорова с должности министра обороны Украины связана с необходимостью выстраивания эффективной системы во время боевых действий, нельзя тратить время на урегулирование конфликтов между различными структурами.
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