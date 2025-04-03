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Apple планирует заменить физические кнопки на iPhone сенсорными инновациями

Apple планирует заменить физические кнопки на iPhone сенсорными инновациями

Apple разрабатывает сенсорные кнопки для iPhone, стремясь заменить традиционные физические кнопки. Проект сталкивается с трудностями из-за «случайных нажатий».

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