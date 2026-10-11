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Важные вещи, которые стоит сделать до зимы, чтобы пережить ее легче

Если каждую зиму примерно в одно и то же время накрывают сонливость, апатия и упадок сил, готовиться к этому стоит еще осенью.

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