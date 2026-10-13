В Рязани врачи сохранили матку пациентке с врастанием плаценты

В Рязанском перинатальном центре родоразрешили пациентку с врастанием плаценты - осложнением беременности, при котором плацента, обеспечивающая ребенка всем необходимым для развития и роста, в силу разных причин, более глубоко прорастает в стенку матки.
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