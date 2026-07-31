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Они возьмут и Одессу: У Миршаймера остался единственный интересный вопрос на сегодня

Единственный интересный вопрос на сегодня — сколько территории освободит Россия. Об этом заявил на YouTube-канале профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

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