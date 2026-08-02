Росатом: в Энергодаре с 27 апреля погибли 15 и ранены 51 человек

С 27 апреля в Энергодаре, городе-спутнике ЗАЭС, в результате атак ВСУ погибли 15 человек, 51 ранен. Об этом сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, подчеркнув эскалацию обстановки вокруг города и станции.