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Царьград

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Росатом: в Энергодаре с 27 апреля погибли 15 и ранены 51 человек

Росатом: в Энергодаре с 27 апреля погибли 15 и ранены 51 человек

С 27 апреля в Энергодаре, городе-спутнике ЗАЭС, в результате атак ВСУ погибли 15 человек, 51 ранен. Об этом сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, подчеркнув эскалацию обстановки вокруг города и станции.

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