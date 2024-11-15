Массированная атака дронов: за час сбито 15 БПЛА ВСУ над Курской областью

15 украинских беспилотников самолетного типа перехватили и уничтожили над Курской областью в течение часа, с 20:00 до 21:00 по московскому времени, российские средства ПВО, сообщает 15 ноября пресс-служба Минобороны РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии