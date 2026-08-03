Шесть вещей, которые надо есть в Израиле, а то мама Сара расстроится

Еда — огромная и очень важная часть израильской культуры, и, несмотря на то, что многие блюда уже завоевали статус международных и плотно влились в национальную кухню других стран, ничто не сравнится с настоящими израильскими яствами.
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