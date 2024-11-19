Вот просто интересно, но большинство из тех людей, которые совершенно заслуженно получили срок, которые с готовностью стучали на сокамерников(например лагерный стукач Солженицын, имевший оперативный псевдоним "Ветров"), после развала СССР вдруг объявили себя борцами с Советским режимом.
Академик Лихачёв. Стукач из ГУЛАГа, Герой Социалистического Труда, совесть нации, после 1991 яростный антисоветчик
Комментарии
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Михаил Васильев
Это так же, как между мелким хулиганом и бандитом!
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6 час.
ВИ
Виктория Иванова
Вообще Россия это страна не русских, а русофобов всех национальностей, включая и русских. 😱
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5 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Я его всегда считал позором Русской нации и оказался прав,Мерзавец! Потом говорил правильные слова при Сталине, потом при Хрущёве и Брежневе. Всегда в фаворе, всегда обласкан Советской властью, всегда старательно благодарил за награды.Но тут раз и Советской власти больше нет. И тут риторика в его произведениях, в многочисленных интервью моментально меняется. Оказывается, и с советами он боролся всю жизнь, а главное его они всю жизнь угнетали, затирали, проходу ему не давали.Именно Лихачёв стал главным инициатором "Письма 42". Именно он звонил помощнику Ельцина и требовал уничтожить Красно-коричневых. То есть Герой Социализма требовал уничтожить коммунистов, сторонников Верховного Совета. Когда танки стреляли по зданию парламента, Лихачёв на телевиденье требовал,-Больше расстреливайте!
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5 час.
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