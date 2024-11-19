Академик Лихачёв. Стукач из ГУЛАГа, Герой Социалистического Труда, совесть нации, после 1991 яростный антисоветчик

ЕА

Евгений Алексеенко

Я его всегда считал позором Русской нации и оказался прав,Мерзавец! Потом говорил правильные слова при Сталине, потом при Хрущёве и Брежневе. Всегда в фаворе, всегда обласкан Советской властью, всегда старательно благодарил за награды.Но тут раз и Советской власти больше нет. И тут риторика в его произведениях, в многочисленных интервью моментально меняется. Оказывается, и с советами он боролся всю жизнь, а главное его они всю жизнь угнетали, затирали, проходу ему не давали.Именно Лихачёв стал главным инициатором "Письма 42". Именно он звонил помощнику Ельцина и требовал уничтожить Красно-коричневых. То есть Герой Социализма требовал уничтожить коммунистов, сторонников Верховного Совета. Когда танки стреляли по зданию парламента, Лихачёв на телевиденье требовал,-Больше расстреливайте!