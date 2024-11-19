Театр абсурда
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Театр абсурда

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Академик Лихачёв. Стукач из ГУЛАГа, Герой Социалистического Труда, совесть нации, после 1991 яростный антисоветчик

Академик Лихачёв. Стукач из ГУЛАГа, Герой Социалистического Труда, совесть нации, после 1991 яростный антисоветчик

Вот просто интересно, но большинство из тех людей, которые совершенно заслуженно получили срок, которые с готовностью стучали на сокамерников(например лагерный стукач Солженицын, имевший оперативный псевдоним "Ветров"), после развала СССР вдруг объявили себя борцами с Советским режимом.

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Комментарии
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Михаил Васильев
Это так же, как между мелким хулиганом и бандитом!
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6 час.
ВИ
Виктория Иванова
Вообще Россия это страна не русских, а русофобов всех национальностей, включая и русских.  😱
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5 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Я его всегда считал позором Русской нации и оказался прав,Мерзавец! Потом говорил правильные слова при Сталине, потом при Хрущёве и Брежневе. Всегда в фаворе, всегда обласкан Советской властью, всегда старательно благодарил за награды.Но тут раз и Советской власти больше нет. И тут риторика в его произведениях, в многочисленных интервью моментально меняется. Оказывается, и с советами он боролся всю жизнь, а главное его они всю жизнь угнетали, затирали, проходу ему не давали.Именно Лихачёв стал главным инициатором &quot;Письма 42&quot;. Именно он звонил помощнику Ельцина и требовал уничтожить Красно-коричневых. То есть Герой Социализма требовал уничтожить коммунистов, сторонников Верховного Совета. Когда танки стреляли по зданию парламента, Лихачёв на телевиденье требовал,-Больше расстреливайте!
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5 час.

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