19 октября 2026 года мир отмечает несколько знаковых исторических и культурных дат. В России этот день пройдет под знаком поэзии и просвещения благодаря Всероссийскому дню лицеиста, а дипломаты вспомнят 70-летний юбилей окончания войны между СССР и Японией.