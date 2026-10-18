19 октября 2026 года мир отмечает несколько знаковых исторических и культурных дат. В России этот день пройдет под знаком поэзии и просвещения благодаря Всероссийскому дню лицеиста, а дипломаты вспомнят 70-летний юбилей окончания войны между СССР и Японией.
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