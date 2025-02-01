Андрей Марочко: #Дата. 1 февраля 2014 скончался советский военачальник, Герой Советского Союза, Главнокомандующий сухопутными войсками, заместитель министра обороны СССР, Первый заместитель министра о

#Дата1 февраля 2014 скончался советский военачальник, Герой Советского Союза, Главнокомандующий сухопутными войсками, заместитель министра обороны СССР, Первый заместитель министра обороны СССР, Маршал Советского Союза Василий Иванович Петров.
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