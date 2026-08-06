Отрабатывать блокаду Одессы морскими дронами будем в Заполярье? А еще дальше забраться адмиралы не пробовали?

Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев сообщил, что к 1 июля нынешнего на Северном флоте был сформирован и приступил к несению службы уникальный и первый в России отдельный морской полк беспилотных систем.
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