Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Отрабатывать блокаду Одессы морскими дронами будем в Заполярье? А еще дальше забраться адмиралы не пробовали?

Отрабатывать блокаду Одессы морскими дронами будем в Заполярье? А еще дальше забраться адмиралы не пробовали?

Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев сообщил, что к 1 июля нынешнего на Северном флоте был сформирован и приступил к несению службы уникальный и первый в России отдельный морской полк беспилотных систем.

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