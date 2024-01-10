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Западная пресса увидела новую проблему для ВСУ в модернизированных ударных беспилотниках «Куб» ВС РФ

Западная пресса увидела новую проблему для ВСУ в модернизированных ударных беспилотниках «Куб» ВС РФ

Беспилотные летательные аппараты «Куб» российского производства, которые могут быть применены Вооруженными силами РФ для нанесения ударов по целям на территории Украины, способны причинить ВСУ очень большие неприятности.

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