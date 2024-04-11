Известный военный корреспондент ВГТРК, много лет освещающий донбасскую войну, Александр Сладков «РУССКИЕ И УКРАИНЦЫ — ТАК МЫ ВРАГИ ИЛИ БРАТЬЯ? НУЖНА ЛИ НАМ ЯРОСТЬ В БОЮ С ВСУ? Я тут вел прямой эфир на радио и позвонивший слушатель возмущенно сказал мне следующее: „Прекратите называть украинца врагом! Вы уже замучили меня этим.
Русские и украинцы — так мы враги или братья?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИП
Игорь Петров
Ответить
15 час.
EV
Evgeni Velesik
Вороги, они и в Африке - враги!
Ответить
14 час.
ЛС
Лидия Санникова
Русские: национальность, украинцы: принадлежность к территории российской, которую большевики назвали украиной в 1922 году.
Ответить
10 час.
Свежие комментарии