Известный военный корреспондент ВГТРК, много лет освещающий донбасскую войну, Александр Сладков «РУССКИЕ И УКРАИНЦЫ — ТАК МЫ ВРАГИ ИЛИ БРАТЬЯ? НУЖНА ЛИ НАМ ЯРОСТЬ В БОЮ С ВСУ? Я тут вел прямой эфир на радио и позвонивший слушатель возмущенно сказал мне следующее: „Прекратите называть украинца врагом! Вы уже замучили меня этим.