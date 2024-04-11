Русская весна
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Русская весна

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Русские и украинцы — так мы враги или братья?

Русские и украинцы — так мы враги или братья?

Известный военный корреспондент ВГТРК, много лет освещающий донбасскую войну, Александр Сладков  «РУССКИЕ И УКРАИНЦЫ — ТАК МЫ ВРАГИ ИЛИ БРАТЬЯ? НУЖНА ЛИ НАМ ЯРОСТЬ В БОЮ С ВСУ? Я тут вел прямой эфир на радио и позвонивший слушатель возмущенно сказал мне следующее: „Прекратите называть украинца врагом! Вы уже замучили меня этим.

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ИП
Игорь Петров
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15 час.
EV
Evgeni Velesik
Вороги, они и в Африке - враги!
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14 час.
ЛС
Лидия Санникова
Русские: национальность, украинцы: принадлежность к территории российской, которую большевики назвали украиной в 1922 году.
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10 час.

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