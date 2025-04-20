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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аршавин о «Зените»: «Ключевой матч будет с «Динамо». Если выиграют, докатят до конца чемпионата без потери очков, думаю»

Петербуржцы обыграли «Химки» в 25-м туре Мир РПЛ (1:0). Команда Сергея Семака занимает 2-е место в турнирной таблице с 53 очками, отставая от «Краснодара» на 2 балла.

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