FT: ЕК изучает возможность ввести временный потолок цены на газ в Евросоюзе

В рамках обсуждений плана «чистой промышленности» и на фоне намерений президента США Дональда Трампа ввести жесткие меры против Евросоюза Еврокомиссия рассматривает возможность введения временного потолка цен на газ в ЕС на фоне значительного роста стоимости в последнее время, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.