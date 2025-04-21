Уехавший из-за СВО актер Панин* захотел вернуться на родину

Актер Алексей Панин (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга), покинувший Россию после начала специальной военной операции, заявил о своем желании вернуться в родное село.
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