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Тренер «Акжайыка» Мазяр ударил и обматерил молодого дебютанта. Игрок вышел на 81-й минуте матча с «Таразом»

«Акжайык» проиграл «Таразу» (0:2) в 11-м туре КПЛ. На 81-й минуте матча в составе команды из Уральска появился 21-летний игрок Бекзат Имангазеев, для которого эта игра стала дебютной в чемпионате Казахстана.

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