США вводят беспрецедентные пошлины на солнечные панели

Соединенные Штаты Америки установили новые антидемпинговые и компенсационные пошлины в размере до 3 521% на ввоз оборудования для солнечной энергетики из четырёх стран Юго-Восточной Азии - Камбоджи, Вьетнама, Таиланда и Малайзии.
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