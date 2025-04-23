США вводят беспрецедентные пошлины на солнечные панели

Соединенные Штаты Америки установили новые антидемпинговые и компенсационные пошлины в размере до 3 521% на ввоз оборудования для солнечной энергетики из четырёх стран Юго-Восточной Азии - Камбоджи, Вьетнама, Таиланда и Малайзии.