Ведьму Зурабишвили забросали яйцами в аэропорту Тбилиси

Геннадий Хрипунов

Это моё мнение и оно должно входить в закон и основу любого Государства Мира, любой государственный чиновник и представитель власти и Президент, а также человек этой страны обязан иметь Гражданство только той страны в которой он живёт, а выборы которые проходят в стране будут считаться справедливыми при голосовании, только там, где они проходят и эти голоса считаются самыми главными в законах Государства .