Бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили забросали яйцами анонимные активисты в аэропорту Тбилиси после ее возвращения с Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на оппозиционную телекомпанию Pirveli TV.
Ведьму Зурабишвили забросали яйцами в аэропорту Тбилиси
Комментарии
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Анастасия Гончарова
так ей твари и надо!👍😀😀😀
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6 час.
Геннадий Хрипунов
Это моё мнение и оно должно входить в закон и основу любого Государства Мира, любой государственный чиновник и представитель власти и Президент, а также человек этой страны обязан иметь Гражданство только той страны в которой он живёт, а выборы которые проходят в стране будут считаться справедливыми при голосовании, только там, где они проходят и эти голоса считаются самыми главными в законах Государства .
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4 час.
лл
лина любимцева
Молодцы грузины: восстанавливаются и приходят в себя!!! Удачи им!!! Дай Бог им сил и мудрости.
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1 час.
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