Западное СМИ: Ряд государств Европы собирается открыть посольства в Афганистане В Афганистане в обозримом будущем могут появиться посольства ряда европейских стран, включая Италию.
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Западное СМИ: Ряд государств Европы собирается открыть посольства в Афганистане В Афганистане в обозримом будущем могут появиться посольства ряда европейских стран, включая Италию.
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