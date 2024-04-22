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Ставку по семейной ипотеке для заемщиков с детьми от 6 лет могут повысить до 12%

Ставку по семейной ипотеке для заемщиков с детьми от 6 лет могут повысить до 12%

Минфин рассматривает несколько вариантов изменения параметров «Семейной ипотеки», один из которых — повышение ставки с 6% до 12% для семей с детьми старше шести лет, узнали «Известия» от источников, близких к министерству.

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