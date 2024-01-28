МИД предостерёг Запад от "неприкрытого воровства" активов России

Министерство иностранных дел отреагировало на очередные заявления иностранных политиков по поводу конфискации зарубежного имущества РоссииМосква обязательно ответит на любые попытки Запада конфисковать активы и недвижимость России за рубежом.
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