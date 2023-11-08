Жареная капуста с баклажанами и перцем

Добрый день! У меня уже есть рецепт жареной капусты с консервированными томатами, а сегодня я решил приготовить такую же капусту, но уже со свежими баклажанами, а для пикантности решил ещё добавить сладкий болгарский перец.
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