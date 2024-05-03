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Прогноз на бой Наойя Иноуэ — Луис Нери, коэффициенты и ставки, кто победит 6 мая

Прогноз на бой Наойя Иноуэ — Луис Нери, коэффициенты и ставки, кто победит 6 мая

Один из ярчайших боксеров современности Наойя Иноуэ будет в очередной раз защищать свои чемпионские пояса по версиям WBC, WBO, WBA, IBF и The Ring во втором легчайшем весе в поединке против мексиканца Луиса Нери.

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