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Царьград

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Kyodo: Мотэги сохранит пост главы МИД Японии после перестановок

Kyodo: Мотэги сохранит пост главы МИД Японии после перестановок

Министр внешних дел Японии Тосимицу Мотэги останется на своей должности после сентябрьских перестановок, запланированных премьер-министром Санаэ Такаити.

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