ТАК ВЕДУТ СЕБЯ ОККУПАНТЫ: ВСУ УБИВАЛИ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ МАРИУПОЛЯ, СЧИТАЯ ИХ ВРАГАМИ

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Соб.корр. Следственный комитет России продолжает собирать доказательства вины украинских военных, а Верховный суд – выносить приговоры.

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Комментарии
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евгений Данилов
Я не понимаю почему скоты принимавшие решение отнять жизнь безвинного мирного человека остаются жить. Почему государство не может принять на себя решение, что такая мразь не должна дальше жить. Ведь они получив 20-25 лет ещё и выйдут по УДО. Или это им послабление за сотрудничество и за ценные сведения о действиях прочих побратимов? И не кажется ли вам, что в таких приговорах косвенно признаётся и некоторая вина мирняка, типа сам виноват - мог бы дома посидеть, а не проходить-проезжать мимо с недобрым взглядом, могущем напугать хохловоина или к примеру такой явный вызов как машина с белой тряпкой. Раздражает такая законность
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