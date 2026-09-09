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В Москве авария затруднила проезд на Мичуринском проспекте

В Москве авария затруднила проезд на Мичуринском проспекте

На западе Москвы авария затруднила проезд. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».«Автобус и две машины, в том числе полицейский автомобиль, столкнулись на Мичуринском проспекте, в районе дома 80.

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