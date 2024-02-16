США заявили о критической ситуации для ВСУ в Авдеевке

Россияне теснят противника, который оставляет позицииРоссийские войска в ближайшее время может выбить украинские силы из Авдеевки, указывает представитель Белого дома Джон Кирби, ссылающийся на информацию, предоставленную Киевом.
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