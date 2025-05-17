Прокурор Забайкалья призывает лишать фермеров субсидий из-за пожаров

В Забайкалье ищут способы сократить количество и площадь лесных пожаров.Прокурор Забайкалья Александр Яновский выступил с предложением за пожары лишать фермеров права на получение государственных субсидий.
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