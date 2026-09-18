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Экономист Балынин: компенсацию можно получать вместо части соцуслуг

Экономист Балынин: компенсацию можно получать вместо части соцуслуг

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин рассказал, что федеральные льготники вправе получать компенсацию вместо всего набора соцуслуг или его части.

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