WhatsApp скопировал популярную функцию Telegram Елена ГалицкаяВ последних обновлениях мессенджера WhatsApp обнаружили новое дополнение, которое может стать ключевым преимуществом для пользователей – анимированные стикеры.
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