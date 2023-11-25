Изменится расписание маршрута №19 в Чите с 27 ноября

Чиновники забайкальской столицы пошли навстречу жителям и увеличат количество автобусов на маршруте.Приятной новостью поделилась администрация Читы – автобусов, которые работают по маршруту №19 станет больше.
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