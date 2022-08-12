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Венесуэла назначила бывшего главу МИД послом в Колумбию

Венесуэла назначила бывшего главу МИД послом в Колумбию

Указ о назначении бывшего министра иностранных Венесуэлы дел Феликса Пласенсии послом в Колумбии с целью восстановления двусторонних отношений, прерванных в 2019 году, издал Президент Венесуэлы Николас Мадуро, 11 августа сообщает Prensa Latina.

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