Венесуэла назначила бывшего главу МИД послом в Колумбию

Указ о назначении бывшего министра иностранных Венесуэлы дел Феликса Пласенсии послом в Колумбии с целью восстановления двусторонних отношений, прерванных в 2019 году, издал Президент Венесуэлы Николас Мадуро, 11 августа сообщает Prensa Latina.