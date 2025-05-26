Steak Lovers
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Steak Lovers

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Хек и минтай готовить нужно только так. Секрет в особой подливе: она добавляет сок и усиливает вкус

Хек и минтай готовить нужно только так. Секрет в особой подливе: она добавляет сок и усиливает вкус

Хек и минтай считаются бюджетными видами рыб, но приготовить даже их можно очень вкусно. Главное не просто отправлять белую рыбу на сковороду, а делать ее обязательно в подливке: за счет томатно-сметанного соуса раскроется она совсем иначе.

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