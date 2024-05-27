Трамп: Путин и Си Цзиньпин играют лидирующую роль в мировой политике

Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин являются ключевыми фигурами в современной мировой политике, считает бывший президент США Дональд Трамп, как сообщает издание The Washington Post.
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