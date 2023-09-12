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Путин заявил о разрушении Западом системы торговых и финансовых связей

Путин заявил о разрушении Западом системы торговых и финансовых связей

Страны Запада своими руками разрушили систему торговых и финансовых связей, которую ранее построили, заявил во вторник, 12 августа, президент РФ Владимир Путин в рамках выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2023).

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