Путин заявил о разрушении Западом системы торговых и финансовых связей

Страны Запада своими руками разрушили систему торговых и финансовых связей, которую ранее построили, заявил во вторник, 12 августа, президент РФ Владимир Путин в рамках выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2023).
Страны Запада своими руками разрушили систему торговых и финансовых связей, которую ранее построили, заявил во вторник, 12 августа, президент РФ Владимир Путин в рамках выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2023).
Свежие комментарии