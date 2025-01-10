Прогноз погоды в Крыму на пятницу.• Симферополь: +16°, облачно• Севастополь: +16°, облачно• Ялта: +12°, облачно• Алушта: +12°, облачно• Евпатория: +13°, облачно• Саки: +14°, облачно• Бахчисарай: +16°, облачно• Джанкой: +17°, облачно• Судак: +12°, облачно• Феодосия: +12°, облач.
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