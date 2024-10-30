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Во Владимире и Муроме введут туристический налог

Во Владимире и Муроме введут туристический налог

Власти Владимира и Мурома приняли решение ввести в городах туристический налог с 1 января 2025 года. Как сообщает горадминистрация Владимира, ожидается, что только в 2025 году новый налог принесёт в муниципальный бюджет дополнительно 35 млн рублей.

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