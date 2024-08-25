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Умер создатель ракетного комплекса "Искандер-М" Олег Мамалыга

Умер создатель ракетного комплекса "Искандер-М" Олег Мамалыга

Главный конструктор одного из самого грозного русского оружия скончался в возрасте 91 года.В воскресенье, 25 августа, госкорпорация "Ростех" сообщила о смерти на 92 году жизни выдающегося работника отечественного ВПК, главного конструктора оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" Олег Мамалыги.

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