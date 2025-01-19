Во Вьетнаме обнаружили глубоководное существо с головой Дарта Вейдера

Исследователи из Ханойского университета во Вьетнаме нашли незнакомый вид глубоководных существ Bathynomus vaderi, который назвали в честь персонажа Дарта Вейдера из сериала «Звездные войны», пишет «ЭкоПравда».
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