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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Фиорентина» близка к аренде Жоау Мариу с правом выкупа. Весной защитник «Ювентуса» играл за «Болонью»

Правый защитник «Ювентуса» Жоау Мариу близок к переходу в «Фиорентину» на правах аренды с опцией выкупа, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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