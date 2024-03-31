Четырёхразовое горячее питание под землёй: Секретный "подземный город" для бойцов показали в ЛНР

Появились кадры первого построенного в ЛНР "подземного города" для бойцов.Кадры первого построенного в ЛНР "подземного города" для бойцов, вышедших с передовой, показали подразделения службы тыла 2-го армейского корпуса ЮВО.
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