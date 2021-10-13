Что Никола Тесла никогда не изобретал?

Сербский инженер и физик Никола Тесла является одним из самых известных изобретателей. Он сделал десятки прорывов в производстве, передаче и применении электрической энергии, но вся его биография и изобретения обросли мифами, легендами и ложными фактами.
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